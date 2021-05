Visokotehnološka podjetja na Gorenjskem vse bolj potrebujejo kadre s strokovnimi znanji s področij informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije, robotike, umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti. Vendar ljudi s tovrstnimi znanji v regiji močno primanjkuje, opozarjajo na MO Kranj.

To potrjuje tudi Andraž Logar, direktor podjetja 3fs. »V našem podjetju iščemo digitalne produktne oblikovalce, inženirje sistema DevOps, produktne vodje oziroma menedžerje, sistemske arhitekte, torej strokovnjake s širšim poznavanjem digitalnega ekosistema. Potrebujemo ljudi, ki bodo omogočili, da v podjetju financiramo in izdelamo digitalni produkt, ga predstavimo trgu in prodamo,« opisuje.

A ne le, da na Gorenjskem in širše ne dobijo ustreznih zaposlenih, kandidati ustrezno kombinacijo znanj tudi težko zagotovijo. »Koščke teh znanj seveda pomaga pridobiti obstoječi šolski sistem, vendar ta ne sledi industriji, zato je razkorak med pričakovanji naše industrije in realnostjo terciarnega šolskega sistema na žalost vsak dan večji, namesto da bi bilo obrnjeno,« pravi Logar.

Začetek morda prihodnjo jesen V Kranju razmišljajo, kako bi to lahko spremenili. Na nedavnem posvetu, ki ga je za gospodarstvenike, zaposlene v izobraževanju in druge vpletene pripravila MO Kranj, so se domislili, da bi oblikovali poseben študijski program. Kot so pojasnili na občini, bi šlo za interdisciplinarni izredni študij, ki bi bil v marsičem inovativen. »Kranj je bil v nekdanji Jugoslaviji elektronska velesila in v prihodnosti si želimo ustrezen študijski program, ki bi podpiral napredno tehnologijo oziroma omogočal kadre s strokovnimi znanji s področij informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije, robotike, umetne inteligence… Prostor iščemo v Kranju v izobraževalnih ustanovah. Študij bi se lahko izvajal morda na kateri od srednjih šol ali na fakulteti za organizacijske vede. Želimo si moderen prostor, je pa bolj kot sam prostor pomembna vsebina programa,« pravijo na občini. Kot dodajajo, bi se na ta študij lahko vpisalo približno 20 študentov. »Če nam bo časovno uspelo izvesti vse administrativno-birokratske postopke in se bo gospodarstvo odločilo za podporo, bi lahko program začeli izvajati v študijskem letu 2022/2023,« so napovedali v MO Kranj. Sicer pa pravijo, da so v tej zgodbi povezovalec interesov gospodarstva in splošne javnosti v Kranju. »Občina ne bo financer, pa tudi ne ustanovitelj ali koordinator,« opozarjajo in dodajajo, da je uresničevanje ideje odvisno od gospodarske iniciative.