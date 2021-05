Pred dnevi objavljeno poročilo preiskave, ki jo je vodil upokojeni sodnik John Dyson, je razkrilo, da se je novinar do pogovora, ki si ga je v okviru oddaje Panorama ogledalo rekordnih 22,8 milijona ljudi in je osvojil niz televizijskih nagrad, dokopal s pomočjo prevare.

Ponaredil je namreč bančne izpiske, ki so lažno nakazovali na to, da nekateri Dianini najbližji sodelavci prejemajo plačilo s strani varnostnih služb za opravljanje nadzora nad njo. Novinar je te izpiske pokazal Dianinemu bratu, Charlesu Spencerju in ga tako prepričal v to, da mu je uredil srečanje z Diano in pridobil njeno zaupanje.

»Nisem je prizadel« S tovrstnim ravnanjem je Bashir deloval neprimerno in v hudem nasprotju z uredniškimi smernicami medijske mreže, je zapisal Dyson. Prvotni preiskavi BBC pa očita tako pomanjkljivost kot neučinkovitost. Za to ravnanje se je Bashir danes opravičil princema Williamu in Harryju. Kot je dejal, ni nikoli in na kakršen koli način želel prizadeti princese Diane. Meni tudi, da je ni prizadel. Obžaloval je, da je Dianinemu bratu pokazal ponarejene dokumente, a poudaril, da to »ni vplivalo« na Dianina razkritja med intervjujem. Princ Harry je v odzivu na razkritja preiskave sicer dejal, da so tudi prevare vplivale na smrt njegove matere. Ta je sicer umrla v avtomobilski nesreči v Parizu leta 1997, stara 36 let.