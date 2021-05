Časnik med drugim navaja izjavo predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, da so se napadi nanj začeli kmalu po tistem, ko je računsko sodišče začelo preiskovati nabavo zaščitne in medicinske opreme za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

»Prišlo je do nenadne spremembe. Začeli so se napadi na računsko sodišče in zelo osebni napadi name, z jasnim namenom relativizirati morebitne ugotovljene nepravilnosti,« je za Financial Times dejal Vesel.

Preiskava policije Kot še navaja časnik, je revizija sicer ugotovila nepravilnosti pri javnih naročilih, a so revizorji obenem priznali, da je šlo v zgodnjih dneh epidemije za nenavadno tekmo za zagotavljanje zaščitnih mask in opreme. Kljub temu so se napadi na Vesela nadaljevali, med drugim z vrsto zapisov na twitterju, v katerih je Janša izražal dvom o Veselovi integriteti, piše časnik. Vesel je za Financial Times prav tako pojasnil, da je kmalu po objavi poročila prostore računskega sodišča začela preiskovati policija, kar se je zgodilo prvič v njegovi karieri in v zgodovini institucije. »Upam, da je kaj resnega na stvari. V nasprotnem primeru gre za obliko političnega pritiska,« je dodal. Ocenil je, da je v državi tudi sicer mogoče čutiti »kulturo nesprejemanja nadzornih mehanizmov«.

Stare obtožbe Financial Times v nadaljevanju opozarja tudi na kritike razsodbe ustavnega sodišča, da so vladne omejitve v času pandemije neupravičeno posegle v osebne svoboščine, ki sta jih izražala premier Janša in notranji minister Aleš Hojs. »V demokracijah bi morale obstajati meje sprejemljive kritike sodnikov, vendar naša vlada teh meja ne spoštuje,« je za časnik dejal ustavni sodnik Rok Čeferin. Prispevek opisuje tudi Janševo vlogo v času osamosvajanja in pospeševanja demokratičnih procesov v Sloveniji. Obenem pa se dotakne njegove obsodbe v zadevi Patria leta 2013, ki jo je ustavno sodišče pozneje razveljavilo, češ da Janša že dolgo obtožuje medije, da so ga izrinili s položaja.