Poleg Londona so protesti potekali med drugim v mestih, ko so Manchester, Bristol, Peterborough in Nottingham. Po poročanju britanskega časnika The Guardian bi to lahko bile ene od največjih propalestinskih demonstracij v britanski zgodovini.

Z enega od posnetkov je moč videti, kako je množica v Londonu vedno znova vzklikala Svobodna, svobodna Palestina (Free, free Palestine). Številni udeleženci so tudi mahali s palestinskimi zastavami. Množica se je po koncu nagovorov po navedbah policije mirno razšla.

Manjša skupina protestnikov je sicer zvečer v bližji ulici poškodovala enega od mimovozečih avtomobilov ter policiste obmetavala s predmeti. Prijeli so sedem ljudi.