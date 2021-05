Tokrat so se že pred uradno evakuacijo ljudje začeli odpravljati iz mesta in pri sebi nosili vse, kar so lahko. »Nebo je postalo rdeče. Diši po žveplu. V daljavi vidiš orjaške plamene, ki prihajajo iz gore,« je za AFP dejala Carine Mbala.

Po uradnih navedbah je lava že dosegla mestno letališče Goma, ki se nahaja na obrobju metropole ob obali jezera Kivu. Po navedbah tamkajšnjih prebivalcev naj bi se lava zaustavila prav ob letališču.

»Razmere se poslabšujejo,« so v sporočilu iz narodnega parka Virunga, kjer se nahaja vulkan, obvestili tamkajšnje zaposlene.

Minister DR Kongo za komunikacije Patrick Muyaya je v soboto potrdil, da so aktivirali načrt za evakuacijo. Dodal je, da vlada razpravlja o nujnih ukrepih, ki jih morajo sprejeti.