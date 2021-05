V finalu 65. tekmovanja za pesem Evrovizije v Rotterdamu so nocoj slavili italijanski rockerji Maneskin s pesmijo Zitti E Buoni, ki so premagali 25 drugih skladb.

Zmagali z glasovi občinstva

Damian David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi in Ethan Torchi (Måneskin) so v napetem finalu s 524 glasovi premagali francosko predstavnico Barbaro Pravi in njen šanson Voila (499) ter Švicarja Gjona Muharremaj z umetniškim imenom Gjon's Tears, ki je bil s svojo skladbo Tout l’Univers na koncu tretji - osvojil je 432 točk.

Ob zmagi so bili povsem šokirani. Na evrovizijski prestol so jim pomagali Evropejci oziroma glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije več glasov namenile Švicarju.

»Rokenrol nikoli ne umre,« je uspelo Italijanom izdaviti tik po zmagi, ki jo slavijo prvič po letu 1990.