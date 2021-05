Mura je spisala najlepšo zgodbo letošnje nogometne sezone in po odločilni zmagi proti Mariboru v Ljudskem vrtu (3:1) osvojila prvi naslov slovenskega prvaka. Prekmurje je na nogah, saj je Mura po dvajsetih letih strla urok gostovanja v Mariboru in bo julija zaigrala v kvalifikacijah za ligo prvakov. Pod izjemen uspeh kluba se je podpisal trener Ante Šimundža, ki je v štirih letih delovanja zgradil šampionsko zasedbo Mure.

V Ljudski vrt so se po več kot letu dni vrnili navijači in se pred tekmo s stoječimi ovacijami poslovili od vratarja Handanovića, ki je pri 43 letih po 351 nastopih za Maribor sklenil športno pot. Več kot tri tisoč gledalcev je v pravem nogometnem ozračju videlo dinamičen štajersko-prekmurski derbi za prvaka. Po izenačenem boju je prva povedla Mura, ko je Šturm streljal z razdalje, žoga pa je na poti v mrežo spremenila smer po dotiku Vrhovca. Ravno Vrhovec se je kmalu zatem znova znašel v središču pozornosti, ko so gostje protestirali, da je v kazenskem prostoru igral z roko, a sodnik Jug ni dosodil enajstmetrovke. Maribor je izenačil v sodnikovem podaljšku, ko se je prvi strelec lige Mlakar odlično znašel pred vrati Obradovića in ga premagal po strelu iz obrata.

Mura je v nadaljevanju napadala, Maribor pa se je čvrsto branil in gostujočim napadalcem ni dovolil veliko prostora. Odločilna je bila menjava trenerja Šimundže, ki je v igro poslal Klepača. Hrvat je postal joker s klopi in po izvrstni podaji Kouterja je z volejem matiral Juga za novo vodstvo Mure. Ljudski vrt je obnemel, Prekmurci pa so bili v naletu in Šturm je v obetavni akciji izsilil enajstmetrovko po prekršku Pihlerja. Kazenski udarec je zanesljivo izvedel Bobičanec, ki je poskrbel za delirij nekaj deset navijačev Mure na tribunah Ljudskega vrta. Maribor je napel vse moči, da bi se vrnil v igro za naslov prvaka, a je bila Mura boljša. Na koncu sta tekmeca osvojila po 63 točk, Prekmurci pa so prvaki, ker imajo boljši izkupiček s štirih medsebojnih tekmem v sezoni.

Celjani obstali, Koprčanom grozi druga liga Prav ob koncu prvenstva so si kožo rešili državni prvaki Celjani, ki so si z zmago proti Kopru (2:1) zagotovili obstanek v prvi ligi. Celjani so hitro povedli, potem pa je drugi strelec lige Mulahusejnović izenačil pred koncem polčasa. V zaključku obračuna je bil v moštvu Kopra izključen Jozinović, ki je zakuhal prekršek za enajstmetrovko. Gol za zmago Celja je prispeval Božić, ki je bil na zadnjih tekmah v izjemni formi. Celje poleg Maribora ostaja edini klub s tridesetletnim prvoligaškim statusom. Po štirih zaporednih zmagah ga v torek na Bonifiki čaka finale slovenskega pokala z Olimpijo, ki je ob koncu sezone povsem pogorela. Celjani bi si z zmago priigrali evropsko vozovnico. Koper je v hudi krizi in deveto mesto ga postavlja v nehvaležen položaj, saj bo moral obstanek med prvoligaši potrjevati na kočljivih kvalifikacijskih tekmah s Krko. Koprskega kolektiva ni predramila niti zamenjava trenerja, potem ko je ekipo sredi tedna prevzel dežurni gasilec Okčić. Še vedno ni uradno znano, kakšna bo usoda kluba po tako poraznem spomladanskem delu sezone. Predsednik kluba Ante Guberac je javno najavil, da prodaja Koper. Po informacijah Dnevnika je posel potrjen, kar pomeni, da na Obalo prihajajo nemški vlagatelji na čelu z Adamom Deliusom, ki so bili pred kratkim v igri za prevzem Olimpije. Ljubljančani so pred torkovim finalom pokala doživeli novo blamažo v Spodnji Šiški, kjer je razigrani in motivirani mestni tekmec Bravo napolnil mrežo vratarja Freliha (3:0). Bravo je do visoke zmage z dvema goloma popeljal prvi strelec moštva Tučić in potrdil obstanek kluba v prvi ligi. Aluminij se je z remijem v Domžalah (1:1) rešil devetega mesta, Gorica pa je za slovo od prvoligaške konkurence vpisala častno zmago v Sežani (1:0).