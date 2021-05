V najboljšo enajsterico sezone pa so se prebili vratar Matko Obradović (Mura), branilci Sven Šoštarič Karić (Domžale), Žan Karničnik (Mura), David Brekalo (Bravo) in Andraž Žinič (Domžale), vezisti Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale) in Đorđe Ivanović (Olimpija Ljubljana) ter napadalci Dario Kolobarić (Domžale), Nardin Mulahusejnović (Koper) in Mustafa Nukić (Bravo).

Zaradi prekinitve tekmovalne sezone, ki je bila posledica ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, je tudi letos odpadla slavnostna prireditev Nogometna Gala SPINS XI, ki jo tradicionalno izvaja Spins. Nagrade najboljšim nogometašem in trenerju sezone so tako podelili v sklopu tekem zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Ta izbor je bil sicer 17. Kot so sporočili iz Spinsa, so bili v tokratni izbor preko spletne platforme vključeni vsi nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, članov ZNTS, več kot 50 novinarjev športnih redakcij večjih medijskih hiš in več kot 6400 navijačev. Za najboljše je bilo skupaj oddanih 7042 glasov.