»Zdaj sem dobesedno na površju Marsa,« so zapisali na Zhurongovem Twitterju. S pristajalnega modula je zapeljal ob 4.40 po srednjeevropskem času. Dodali so, da bo prvi sveženj znanstvenih podatkov zbran še ta mesec. Objavili so tudi posnetek, na katerem je videti, kako je zapeljal z modula.

Na misiji iskanja znakov življenja na Marsu bo rover, ki ima šest koles in maso 240 kilogramov, opremljen pa je s šestimi znanstvenimi instrumenti, predvidoma tri mesece. Med drugim bo fotografiral in zbiral vzorce kamnin.

Na planetu, proti kateremu je na raketi Dolgi pohod 5 poletel julija lani, je pristal pred enim tednom, sredi tedna pa je poslal že prve fotografije.

Tianwen-1 je ena od treh mednarodnih misij na Mars, ki so se začele lani poleti. Nasin rover Vztrajnost je februarja pristal na Marsu, februarja pa je v orbito stopila tudi sonda Združenih arabskih emiratov. Ta bo Mars preučevala iz orbite in za razliko od ameriške in kitajske misije ne bo pristala na planetu.