Nemški Inštitut Roberta Kocha (RKI) je v petek sporočil, da bodo od nedelje zaradi upadanja okužb z novim koronavirusom Slovenija, Hrvaška in Francija tvegana območja in ne več območja z visokim tveganjem. To bo veljalo še za Oman, Mongolijo in Andoro.

Medtem ko je treba trenutno ob prihodu iz teh držav v Nemčijo preživeti vsaj pet dni v karanteni, jo bo zdaj mogoče prekiniti takoj, in sicer z negativnim izvidom testiranja na novi koronavirus. Antigenski test je lahko star največ 24 ur, test PCR pa 72. Predložiti ga je treba največ 48 ur po prihodu v Nemčijo, do takrat pa je treba biti v domači karanteni.

Karanteni se je mogoče izogniti tudi s potrdilom, da je oseba v zadnjih šestih mesecih prebolela covid-19 ali pa da je bila pred najmanj 14 dnevi v celoti cepljena s cepivom proti tej bolezni.

Še naprej pa je treba pred prihodom v Nemčijo izpolniti spletni obrazec na spletni strani www.einreiseanmeldung.de in tiskano ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca imeti pri sebi med bivanjem v Nemčiji, piše na Facebook strani slovenskega veleposlaništva v Nemčiji.