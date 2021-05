V kampanji sodelujejo aplikacije Tinder, Hinge, OKCupid, BLK, Chispa, Plenty of Fish, Bumble in Badoo. Njihovi uporabniki bodo lahko poiskali tudi kraj za cepljenje, če bo to zahtevala nova ljubezen.

Vlada predsednika Josepha Bidna je hitro presegla svoj uvodni cilj 100 milijonov cepljenj v 100 dneh vladanja in ga podvojila, vendar pa se je sedaj cepljenje nekoliko upočasnilo.

Vsaj en odmerek cepiva je doslej prejelo skoraj 50 odstotkov prebivalstva oziroma 160 milijonov ljudi, povsem pa je cepljenih in varnih pred posledicami okužbe 127 milijonov ali okrog 38 odstotkov prebivalcev. Vlada želi do 4. julija povsem cepiti 160 milijonov ljudi.

Bela hiša se je doslej v prepričevanju ljudi v cepljenje med drugim že povezala z organizacijo za avtomobilske dirke NASCAR, glasbenimi festivali in organizacijami ter športnimi ekipami. Cepiva je več kot dovolj in ZDA ga že tudi izvažajo. Spodbude za cepljenje ponujajo tudi zvezne države.

Uporaba aplikacij za zmenke se je izkazala za dobro zamisel, saj denimo OKCupid poroča, da imajo cepljeni pri njih 14 odstotkov več možnosti za zmenek kot tisti, ki se ne bodo cepili.