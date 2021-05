V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Popoldne in zvečer bo marsikje suho vreme. V vzhodni in osrednji Sloveniji bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem in v južni Sloveniji do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo oblačno, dež bo od zahoda zajel vso Slovenijo. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje, južneje pa šibak anticiklon. Neizrazita vremenska fronta valovi nad Alpami. K nam od jugozahoda doteka vlažen in malo toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo v krajih severno in zahodno od nas pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Drugod bo povečini suho in občasno ponekod delno jasno. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu okrepljen jugo. V nedeljo bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod deževalo.