V tem času se je po prvih podatkih lažje poškodovala ena oseba, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, policisti pa okoliščine tega dogodka še preverjajo.

Nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Policisti so sicer, kot so zapisali, v petek na Trgu republike v Ljubljani varovali neprijavljen shod, na katerem se je po podatkih policije zbralo okoli 800 ljudi.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.

Zoper tri osebe, organizatorje shoda, vodijo postopek o prekršku po zakonu o javnih zbiranjih in zakonu o nalezljivih boleznih. Prav tako so ugotovili 11 kršitev zaradi udeležbe na shodu. Zaznanih je bilo 12 kršitev po zakonu o javnem redu in miru ter po dve kršitvi po zakoni o osebni izkaznici in o javnih zbiranjih.

Podali bodo predlog za uvedbo postopka o prekršku drugemu pristojnemu organu. Osmim osebam so policisti skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije zasegli predmete, ki jih ni dovoljeno prinašati na shod.

Dve osebi so zaradi ugotavljanje identitete skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije privedli v prostore policije, po postopku pa so ju izpustili, so še dodali na Policijski upravi (PU) Ljubljana.