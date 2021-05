Na Križevniški ulici odjeknilo več strelov

V petek okoli 21. ure je na Križevniški ulici v Ljubljani odjeknilo več pokov. Policisti so jih slišali ob svojem delu, prejeli pa so tudi obvestilo občana. Nekateri mediji so sicer poročali, da je šlo za približno šest strelov, a policija zaenkrat tega še ni potrdila. V dogodku po zdaj zbranih podatkih ni bil nihče poškodovan.