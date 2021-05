Četrtošolci, ki letos opravljajo maturo, so bili zaradi epidemije prikrajšani za marsikaj. Nazadnje tudi za maturantski ples. Ker ga ni mogoče izvesti, skušajo zaključek gimnazijskih let proslaviti na drugačne načine. Obiskali smo dijake 4. f gimnazije Poljane, ki jim je včeraj razredničarka Darinka Marc, profesorica slovenščine, predala spričevala, nam pa povedala, da bodo namesto maturantskega plesa organizirali roditeljski sestanek tako za dijake kot za starše, na katerem bodo obujali spomine na minula štiri leta.

Le šest tednov v šoli

Ko so dijakinje in dijaki 4. f včeraj prišli v razred, so jih na eni mizi že čakale rože, na drugi pa pripomočki za samotestiranje, ki ga v teh dneh uvajajo na šolah. Potem se je začelo slovesno podeljevanje spričeval. Dobil ga je tudi Jakob Adamič Šeme. »Leto je minilo kar hitro. Sploh nimam občutka, da smo končali četrti letnik, ker smo bili toliko časa doma in se nismo udeleževali dejavnosti, kot so predstave in drugi dogodki. Lahko bi rekel, da imam občutek prikrajšanosti, a ne le zaradi primanjkljaja snovi, ampak druženja, zaradi skupnosti,« se je verjetno bodoči dramski igralec ozrl na nenavadno leto.

Kako zelo nenavadno je bilo, kažejo podatki ravnatelja Bojana Končana. Ti pravijo, da so četrtošolci na poljanski gimnaziji od 35 delovnih tednov kar 29 tednov preživeli doma in se učili prek interneta. »Težko je bilo predvsem zato, ker smo bili vsak dan v isti rutini. Ni bilo šolske dinamike. Komu je mogoče to še ustrezalo, na dolgi rok pa to ni dobro za nikogar. Smo v letih, ko bi morali biti zunaj, srečevati ljudi in pridobivati izkušnje tudi izven pouka,« je dejal Jakob Adamič Šeme in dodal, da bodo kakšen piknik oziroma zabavo gotovo organizirali v poletnih mesecih.