Čakalni seznam za ljubljanske vrtce

V ljubljanske vrtce so za šolsko leto 2021/22 sprejeli 2602 otrok, vsega skupaj pa so prejeli 3093 vlog. Vzpostavljen je bil centralni čakalni seznam, na katerem je 429 otrok, od tega 415 otrok za prvo in 14 otrok za drugo starostno obdobje.