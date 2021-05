Včeraj tik pred drugo uro zjutraj je Izrael izvedel še zadnji letalski napad, Hamas je proti njemu izstrelil zadnjo salvo raket. Ko pa je odbila polna ura, je po enajstih dneh napadov ter več kot 250 mrtvih, večinoma v Gazi, med stranema začelo veljati premirje. Glavno posredniško vlogo je enako kot že leta 2009 in 2014 spet odigral Egipt kot arabska država, ki je geografsko blizu in ki ima že več kot štirideset let sklenjen mirovni sporazum z Izraelom.

Zjutraj so prebivalci Gaze prišli iz skrivališč pred zračnimi napadi, se objemali in pozdravljali prekinitev ognja, iz mošej so razglašali »zmago upora proti okupaciji«. V vzhodnem Jeruzalemu, kjer je bilo pred začetkom napadov prejšnji ponedeljek najbolj napeto, med drugim zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin, so vihrali s palestinskimi zastavami in trobili z vozili. V izraelskem Aškelonu, ki je bil eden glavnih ciljev Hamasovih raket, so ženske mimoidočim delile cvetje.

Ogorčenje ob ruševinah V Gazi pa so bili prebivalci tudi šokirani, ko so si začeli ogledovati razdejanje, ki so ga povzročili izraelski napadi. »Kot bi prišel cunami,« je rekel Abu Ali, ki je opazoval porušeno štirinajstnadstropno stolpnico v Gaza Cityju. »Kako si svet lahko reče, da je civiliziran? Vladajo nam zakoni džungle.« Samira Abdalah Nasir se je vrnila domov v dvonadstropno hišo, ki jo je razdejala eksplozija. »Vrnili smo se in našli uničenje. Nimamo se kam usesti, ni vode, ni elektrike, ni žimnic, ničesar,« je dejala. Izraelske oblasti pravijo, da je vojska ciljala objekte, ki jih je uporabljal Hamas, ter da je poskušala zmanjšati število žrtev z vnaprejšnjimi opozorili prebivalcem. Premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so uničili velik Hamasov sistem rovov, tovarne raket in orožja ter ubili 200 njegovih predstavnikov, tudi 25 visokih. Ministrstvo za stanovanjska vprašanja v Gazi pa ocenjuje, da je bilo v zračnih napadih poškodovanih 16.800 stanovanjskih enot, od teh jih več kot desetina ni več primerna za življenje. Gazo, kjer živi dva milijona ljudi, tako spet čaka obnova, čeprav si nekateri še vedno niso opomogli od zadnjega spopada pred sedmimi leti. Obnova je zahtevna tudi zaradi izraelske in egiptovske blokade območja, ki jo Tel Aviv upravičuje s preprečevanjem uvoza orožja. ZDA, Egipt in drugi obljubljajo pomoč pri obnovi, ki naj bi jo usmerjali Združeni narodi. Konec zračnih napadov pa ni odpravil nakopičenih napetosti med prebivalstvom. Pri mošeji Al Aksa v Jeruzalemu so Palestinci včeraj metali kamenje in molotovke proti izraelskim policistom, ti so odgovorili s šok granatami. Tako Izrael kot Hamas sta tudi opozorila, da kljub spoštovanju premirja ne bosta stala križem rok, če bi ga kršila druga stran.