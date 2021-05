Pred današnjo etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se bo končala z enim najtežjih vzponov v svetu kolesarstva Zoncolanom, je v rožnati majici Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki upravičuje vlogo favorita. Drugi je Rus Aleksandr Vlasov (Astana), ki zaostaja 45 sekund, tretji pa Italijan Damiano Caruso (Bahrain-Victorius), ki ima že minuto in dvanajst sekund zaostanka za rožnato majico. Kako bo Italijan opravil z legendarnim vzponom, je vprašanje, a lahko ključno vpliva na to, ali bo Jan Tratnik, ki prav tako vozi za ekipo Bahraina, imel proste roke za napad v nedeljo, ko Giro d'Italia šestič v zgodovini prihaja v Slovenijo.

»Veliko bo znanega po današnji etapi, kako bomo preživeli Zoncolan. Taktiko pripravljamo za vsak dan posebej,« je o načrtih ekipe spregovoril športni direktor moštva Bahrain-Victorius Gorazd Štangelj, ki je bil med nastopajočimi pred sedemnajsti leti, ko je Giro zadnjič obiskal Slovenijo. »To je res nekaj izjemnega, da lahko na tako veliki dirki nastopaš na domačih tleh in pred svojimi navijači,« se spominja tega obdobja ter si hkrati želi, da bi ob trenutnem porastu zanimanja za kolesarstvo Giro tradicionalno zavil v Slovenijo.

Gorazd Štangelj je v svoji bogati kolesarski karieri na Giru startal kar desetkrat, ga osemkrat odpeljal v celoti, dvakrat pa je odstopil. Po končani karieri se je podal v vode športnega direktorja, svojo ekipo na Giru vodi odlično, čeprav se ji dogajajo neljube stvari. Zaradi padca so trije ključni možje v ekipi odstopili, med njimi tudi Slovenec Matej Mohorič. »To so stvari, ki se v kolesarstvu dogajajo. Ni časa za objokovanje. Fantje so odlično pripravljeni in vsi se zavedamo, kaj vse bi lahko dosegli, če bi bili še vedno prisotni vsi. Še vedno smo v dobrem položaju in ekipni uspeh je na prvem mestu,« odgovarja ter se nadeja, da bi Jan Tratnik lahko dodatno moč dobil zaradi slovenskih obiskovalcev, ki jih bo po njegovem mnenju ob cesti še več kot italijanskih.

Strokovnjaki na petnajsti etapi, s startom v Gradežu in ciljem v Gorici, pričakujejo, da bo pripadla ubežnikom, saj je vzpon na Gornje Cerovo pretežak za sprinterje, karavana pa bo po današnji etapi zelo utrujena. Tehnični direktor slovenskega dela etape Rok Lozej še vedno verjame, da bo med ubežniki tudi edini preostali Slovenec. »Janu sem že februarja dejal, da je etapa pripravljena zanj. Po naporni soboti pričakujemo uspeh ubežnikov, saj je etapa zelo težka. V begu bi se lahko znašel tudi kateri od kolesarjev, ki bo razočaral na Zoncolanu,« je svoja pričakovanja predstavil Lozej. O svojih besedah je še posebno prepričan, ker je slovenski vzpon, ki ga bodo kolesarji premagali trikrat, še težji, kot so ga uradno opisali. Jan Tratnik vidi eno svojih zadnjih priložnosti, da ponovi lanski uspeh, ko je v Furlaniji - Julijski krajini dobil etapo Gira. Z morebitnim uspehom bi nadaljeval tradicijo slovenskih kolesarjev, ki vse od leta 2014 na italijanski pentlji dobijo vsaj eno etapo.