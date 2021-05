Petnajst let mineva od referenduma v Črni gori, na katerem so njeni prebivalci izglasovali neodvisnost. To obletnico so po ulicah Podgorice kolone avtomobilov s črnogorskimi zastavami proslavljale že v sredo in četrtek. Osrednja slovesnost, na kateri je bil tudi premier Zdravko Krivokapić, pa je bila v petek na Trgu neodvisnosti v Podgorici.

Vendarle so zdaj za Črno goro z njenimi 620.000 prebivalci težki časi. Doslej jih je zaradi covida-19 umrlo že 1570. Lani, ko ni bilo turistov, je BDP padel za 15 odstotkov. Črna gora pa dolguje Kitajski kar 800 milijonov evrov za pičlih 40 kilometrov nepotrebne avtoceste. Tu je še politična nestabilnost ob napetostih med predsednikom države Milom Đukanovićem, ki je leta 2006 vodil projekt osamosvajanja od Srbije, in večinoma prosrbsko vladno koalicijo.

Đukanović je v slavnostnem govoru na Cetinju poudaril, da je danes Črna gora »stabilna večetnična skupnost« (pravih Črnogorcev je 45 odstotkov, Srbov 29, Bošnjakov devet, Albancev pet odstotkov…). To, da je lani prvič po uvedbi večstrankarskega pluralizma prišlo do sprememb na oblasti, pa je po Đukanovićevih besedah »dokaz demokratičnega razvoja«. Vendar je novo vlado, potem ko je priznal »težke objektivne okoliščine«, ostro napadel: »Ignoriranje evropskih načel transparentnosti resno ogroža evropsko pot Črne gore. Izgovori, da je to nujno za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji, prikrivajo vzpostavljanje absolutnega nadzora, tudi nad sodstvom, vse s ciljem revanšističnega obračuna.« Neodločnost EU pri širitvi pa naj bi na zahodnem Balkanu spodbujala »retrogradno politiko«, ki se kaže tudi v pobudah za spremembo državnih meja.