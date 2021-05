Protestniki so vladi danes postavili ultimat, naj v tednu dni naredi tisto, kar je za Slovenijo, prebivalke in prebivalce ter položaj države v mednarodnem prostoru najpametneje, torej da odstopi in »imamo prebivalke in prebivalci možnosti izbire na demokratičnih volitvah«, so med drugim zapisali v sporočilu pred današnjim protestom.

V nasprotnem primeru bo, kot so sporočili, 28. maja potekala vseslovenska vstaja za predčasne volitve, na kateri se bodo združile različne družbene sfere: petkove kolesarke in kolesarji, večje število sindikatov, študentje, upokojenci, mladi, akademska sfera, kulturna sfera, okoljevarstvene organizacije, marginalizirane skupine ter glasbeniki in umetniki.

Protestniki so Izrazili tudi podporo Palestini. Protestnikom so se namreč pridružili člani gibanja za pravice Palestincev, ki so med drugim opozorili na neprimernost vladnega izražanja podpore Izraelu.

Nekaj Palestincev je v govorih na Trgu republike delilo tragične zgodbe. Dejanja Izraela so označili za genocid in ocenili, da njegova dejanja niso samoobramba, temveč terorizem. Izpostavili so, da Palestinci niso od nikoder prišli, temveč so vedno bili tam.

Vzklikali so gesla Svoboda Palestini in Palestina bo svobodna in se nato pridružili drugim protestnikom, ki zdaj že tradicionalno protestirajo ob petkih in izražajo nezadovoljstvo z ravnanji vlade.

Protestniki so se tudi tokrat zbrali na Trgu republike, okoli katerega pa jih je tokrat znova pričakalo več policistov. Med policisti in protestniki je prišlo tudi do manjših izgredov in prerivanja, nekaj protestnikov, predvsem Palestincev, pa so policisti odpeljali.

Policisti so zaprli tudi Gregorčičevo ulico, na kateri domuje vlada. Tam so pred dnevi izobesili izraelsko zastavo, kar je posebej razžalilo Palestince v Sloveniji.