Najmočnejša moška teniška turnirja tega tedna potekata v Lyonu in Ženevi, ženski pa v Beogradu. Opazen pečat je v Franciji pustil Aljaž Bedene (55. na svetovni lestvici), ki se je na turnirju serije ATP 250 uvrstil v četrtfinale. Ženske se merijo v Beogradu, kjer sta slabši vtis pustili Polona Hercog in Kaja Juvan, ki sta srbsko avanturo končali že v 1. krogu.

Aljaž Bedene je bil v prvem krogu četrtič v petih medsebojnih dvobojih s 6:3, 6:2 boljši od Francoza Gillesa Simona, v osmini finala pa je dosegel eno svojih najodmevnejših zmag. Ljubljančan, ki je prejšnji teden Teniški zvezi Slovenije sporočil odločitev, da zaradi osebnih razlogov ne bo tekmoval na olimpijskih igrah v Tokiu, je bil namreč s 7:6 (4), 6:3 boljši od Belgijca Davida Goffina (13.).

Toda njegova pot v Franciji se je končala nekaj minut čez poldne, ko je Bedeneta poslal domov Lorenzo Musetti. Kljub temu da je Italijan star šele 19 let in da je na svetovni lestvici 88., je bil pred dvobojem na stavnicah favorit. Razlog se je skrival v odlični sezoni najstnika. V Lyonu je bil denimo v prvih dveh krogih boljši od Kanadčana Felixa Auger-Aliassima (19.) in Američana Sebastiana Korde (65.), pred tem pa je na peščeni podlagi vzel številne skalpe igralcev, ki so na svetovni lestvici krepko pred njim. Italijan je odličen tudi na trdi podlagi, na kateri se je letos v Acapulcu s šestimi zmagami, tremi kvalifikacijskimi in tremi na glavnem turnirju, senzacionalno prebil v polfinale, kjer je moral priznati premoč Stefanosu Cicipasu.

Bedene dvoboja ni začel dobro, saj si v prvem nizu ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa. V drugem je kazalo, da je Slovenec vzpostavil ravnotežje, saj je povedel s 5:2. Namesto da bi Bedene z izkušnjami dvoboj popeljal v odločilni niz, je izgubil štiri igre zapored. Pri zaostanku s 5:6 je sicer najboljši slovenski igralec odvzel servis tekmecu, a bil v podaljšani igri povsem nemočen, saj je osvojil zgolj dve točki. Bedene je drugič v sezoni obstal v četrtfinalu turnirja ATP, pred tem ga je v Cagliariju izločil Američan Taylor Fritz. Slovenec je Lyon zapustil s 45 točkami za svetovno lestvico in 14.000 evri denarne nagrade.

»Ko sem v drugem nizu pri vodstvu s 6:5 in 30:30 zgrešil lepo žogo, sem doživljal težke trenutke. Izgubil sem servis in se moral na hitro zbrati. To v preteklosti ni bila moja najboljša odlika, saj sem večkrat podlegel pritisku. Tokrat ne, zato sem na uvrstitev v polfinale izjemno ponosen,« je povedal Lorenzo Musetti, ki se bo ob ponovitvi svojega največjega uspeha na turnirjih ATP znova pomeril s Stefanosom Cicipasom. Grk je na turnirju številnih presenečenj edini favorit v konkurenci, potem ko je pred vrhuncem peščene sezone v Parizu znova razočaral Dominic Thiem. Avstrijec, ki v zadnjih letih velja za enega najboljših igralcev na pesku, je letos na treh turnirjih na najpočasnejši podlagi dosegel štiri zmage in tri poraze.

Najboljše igre letos med dvojicami kaže Andreja Klepač. Slovenka se je na turnirju v Parmi skupaj s 37-letno Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v finale. Slovensko-hrvaški par je v Italiji premagal tri pare, edini niz pa je izgubil včeraj v polfinalu proti Japonki Misaki Doi in Tajvanki Su Wei Hsieh. Andreja Klepač in Darija Jurak sta po tesnem in izenačenem boju slavili zmago s 3:6, 7:6 (4), 10:8.

Najboljše slovenske igralce čaka teden dni priprav na Roland Garros, ki se bo začel prihodnjo nedeljo. Včeraj je turnir odpovedala nekdanja zmagovalka Romunka Simona Halep, saj si je poškodovala mečno mišico. »Strganina je prehuda, da bi se zacelila pred pariških turnirjem. Doživljam težke čase, a se bom prihodnje leto vrnila še močnejša,« sporoča nekdanja prva igralka sveta.