Dogajanje v slovenski klubski košarki v letošnji sezoni se približuje vrhuncu. V sredo bosta s finalno serijo začeli Cedevita Olimpija in Krka, ki se bosta še prej udarili danes na drugi polfinalni tekmi zaključnega pokalnega turnirja na Kodeljevem. Prvi polfinalni par je Šentjur – Rogaška. Finale bo jutri, aktualni pokalni prvak pa je že propadla Primorska, ki je lani februarja prav tako na Kodeljevem v finalu na kolena spravila Olimpijo, ki jo je že vodil Jurica Golemac.

Krka emotivno izpraznjena

Absolutni favorit pokalnega tekmovanja je Olimpija, Ljubljančani pa od tega niti za trenutek ne bežijo. A posebnost pokalnih tekmovanj je, da na eni tekmi avtsajder lažje pripravi presenečenje kot v seriji na več zmag. Olimpija je v letošnji sezoni polfinalnega nasprotnika Krko premagala na vseh petih medsebojnih obračunih – v superpokalu, dvakrat v ligi ABA in dvakrat v ligi za prvaka – s povprečno razliko 13,2 točke. Zmaji so imeli tudi precej bolj miren teden, saj so v polfinalu državnega prvenstva svoje delo opravili že v ponedeljek in se lahko spočili ter pripravljali na pokal. »Krka je naš večni tekmec in veliki rival. Novomeščani so disciplinirani in zelo dobro vodeni. Igro vodita dva izjemna organizatorja igre, ki nadzorujeta dogajanje na parketu. Mi smo kakovostni, smo tudi favoriti, a moramo to dokazati na igrišču. Polfinalno tekmo moramo vzeti resno in dati vse od sebe, da pridemo do finala, kar je naš cilj,« je jasen trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Precej bolj utrujajočo polfinalno serijo ima za seboj Krka, ki je v sredo na tretji tekmi izločila Rogaško. Trenerja Daliborja Damjanovića lahko skrbijo padci v zadnjih četrtinah. Na drugi tekmi je Krka v zadnjih desetih minutah vodila že za 14, pa nato klonila po podaljšku, tudi na tretji je Slatinčane že imela na kolenih, pa nato po lastnih napakah dovolila, da je trepetala skoraj do zadnjega zvoka sirene. Koliko moči je ostalo dolenjskemu moštvu za pokalni polfinale, se sprašuje tudi trener Dalibor Damjanović. »Favorit za uvrstitev v finale je Olimpija. A pokalno tekmovanje je specifično. V tekmo gremo z idejo, da skušamo nasprotnika presenetiti, saj favoriti ne zmagujejo vedno. Za nami je polfinale prvenstva, kjer smo v seriji treh tekem porabili veliko energije in smo emotivno izpraznjeni. Upam, da se bomo do tekme dobro regenerirali in se v dani situaciji maksimalno dobro pripravili.«