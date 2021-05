Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki se na pripravljalnem turnirju pred ligo narodov v Areni Stožice predstavlja z moštvom A in B, je včeraj v najmočnejši postavi z 2:1 (-23, 14, 21) premagala Bolgarijo. Tekmo za A-zasedbo Slovenije so začeli Gregor Ropret na mestu podajalca, Tonček Štern v vlogi korektorja, Alen Pajenk in Sašo Štalekar kot srednja blokerja, Klemen Čebulj in Žiga Štern na sprejemalskih mestih ter Jani Kovačič kot prosti igralec.

»Nismo tam, kjer bi si želeli bili, a smo na dobri poti. Če bomo tako nadaljevali, bomo le še dvignili formo. Tako kot nihamo na treningih, smo nihali tudi včeraj. Iz tekme v tekmo bo vse bolje in mislim, da bomo lahko še precej popravili našo igro,« je po tekmi povedal Jani Kovačič (na fotografiji s Tinetom Urnautom). V reprezentanci Slovenije je debitiral Gregor Pernuš, ki je po tekmi povedal: »Debi si bom nedvomno zapomnil za vekomaj. Še posebej as, ki sem ga dosegel na zadnji točki. Igral sem dokaj dobro, tudi vzdušje v ekipi je odlično. Bolgari so bili najtežji nasprotnik, proti kateremu sem kdaj igral, tako da je bil to velik zalogaj. Kot ekipa smo zelo dobro igrali na sredini igrišča.«

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se pripravlja za nastope v ligi narodov, ko se bo v Riminiju 28., 29. in 30. maja pomerila s Srbijo, Italijo in Poljsko. Sinoči se je Slovenija B pomerila s Srbijo B. Danes (ob 17.15) se bo najmočnejša slovenska reprezentanca pomerila s Srbijo B, ob 19. uri pa Slovenija B z Bolgarijo B. Turnirja bo konec jutri, ko Slovenijo A čaka dvoboj s Srbijo A (ob 15.30), Slovenija B pa se bo pomerila z Bolgarijo A (ob 17.15). uš