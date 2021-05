#Portret Tomislav Tomašević: verjetni novi župan Zagreba

Poslanec zeleno-levičarske platforme Zmoremo! v hrvaškem parlamentu, 39-letni Tomislav Tomašević, je v prvem krogu zagrebških županskih volitev osvojil več kot 45 odstotkov glasov in pometel s konkurenco. Politično kariero gradi na svojih aktivističnih izkušnjah, ki jih je tudi akademsko izoblikoval. Sodeloval je pri različnih mednarodnih projektih in organizacijah s področja trajnostnega razvoja. Dolgoletni aktivist za varstvo okolja in družbeno pravičnost izhaja iz konservativne in nacionalno zavedne hrvaške družine.