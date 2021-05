Ameriški filmski zvezdnik ima prošnjo za Hrvate

Ameriški igralec Joseph Gordon - Levitt, znan po vlogah iz filmov Izvor, Časovna zanka in Snowden, je prek svojega facebook profila zaprosil Hrvate, naj mu pošljejo fotografijo iz svoje domovine. »Pozdrav, prijatelji iz Hrvaške! Iščem kul fotografije Hrvaške za svoj novi projekt. Objavite svoje fotografije in preberite več o projektu,« je napisal in dodal spletno povezavo na projekt Hit Recorda. Hit Record je z emmyjem nagrajena serija, ustvarjena iz prispevkov članov skupnosti hitRECord, ki sta jo ustanovila Joseph Gordon - Levitt in njegov brat Burning Dan. Nova sezona nosi naslov Create Together, v proces ustvarjanja pa se lahko vključi vsak. Tema te sezone je po besedah Gordona - Levitta narava, tisti, ki jih zanima soustvarjanje serije, pa lahko snemajo, kar želijo, od igranih in animiranih filmov do dokumentarcev in glasbenih videospotov, ki bodo nato združeni v šest desetminutnih epizod. Hrvati so se na poziv igralca in producenta že odzvali in mu poslali kar nekaj fotografij iz Maksimira, s Plitvic, iz Motovuna in drugih krajev Hrvaške.