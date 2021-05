Uporaba zaimkov, kot so »oni« in »njihov«, »najbolje predstavlja to, kar čuti, ko gre za spolno izražanje«, je pa pevka ob tem poudarila, da ni strokovnjak za to tematiko, čeprav bo o spolni identiteti govorila tudi z drugimi nebinarnimi ljudmi, in to v posebni seriji videov: »To delam za tiste, ki svojim bližnjim niso mogli razkriti, kdo so v resnici,« pravi. Demi Lovato je javnost že marca seznanila s tem, da je panspolna, kar pomeni, da jo privlačijo ljudje ne glede na njihov spol, že prej pa je bila goreča zagovornica LGBT-pravic. Pred Demi Lovato se je kot binaren opredelil tudi britanski pevec Sam Smith in prav tako zamenjal svoje zaimke v »oni« in »njihov«, je pa binarnost, čeprav se kot ne moški ne ženska opredeljuje vedno več znanih, še vedno tema, ki v javnosti sproža burne odzive.