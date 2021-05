Nepreslišano: Jakob Počivavšek, predsednik konfederacije sindikatov Pergam

Vladni predstavniki so se v glavnem izgovarjali na krizo, češ da je treba biti hiter in učinkovit in da sedaj ni čas za debate. Na začetku so bili ti izgovori precej pogostejši, na koncu pa ni bilo več niti tovrstnih argumentacij oziroma se z njo sploh niso več trudili. Ne smemo pozabiti, da smo sindikati ob nastopu mandata aktualne vlade privolili v spremembo pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta, da bi bil ta kot posvetovalno telo čim bolj učinkovit in ažuren pri sprejemanju interventne zakonodaje. Pa se je izkazalo, da se vlada ni pripravljena držati niti pravil, za katera se je sama dogovorila z nami. In ko je zakon vložen v državni zbor, socialni dialog praktično ni več mogoč. Partner v socialnem dialogu je namreč vlada, ne državni zbor.