Domovina in neobstoj Slovenije

V četrtek smo dočakali »težko pričakovani«, prvič sicer brezplačni novi tednik Domovina. Že takoj na začetku so po pričakovanju pokazali svoj »pravi« obraz. Na strani 21 so nam namreč predstavili »prvo« slovensko vlado, ki je nastala 16. maja 1990. Seveda vse v slogu in po diktatu svojega velikega vodje, ki NOB s partizani in komunisti ter vsem, kar je sledilo po drugi svetovni vojni do leta 1990, enostavno ne priznava.