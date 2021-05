Strogi ukrepi, ki se včasih omilijo in potem hitro spet zaostrijo pod krinko boja proti virusu, strumno vodijo v to smer, ki si jo je vodja začrtal še globoko v prejšnjem režimu, v katerem je bil odličen, a ne prav razumljen učenec. Ne moremo biti najboljši, ne moremo biti najlepši, lahko pa smo največje koncentracijsko taborišče v Evropi. Ne pod vodstvom noriškega črnega panterja s severa, ampak pod vodstvom genskega priseljenca z juga. Zastava s črnim panterjem, ki zelo spominja na svastiko ali po domače kljukasti križ, ima že zasnovo v manšetnih gumbih, simbolnem državnem darilu tujim politikom. Z majhnimi manšetnimi gumbi se začne, z veliko zastavo na pročelju vladne palače se lahko nadaljuje. In z žico okrog in okrog. Gradbenik Hojs je pravi model, da nam jo postavi.

Mate Dolenc, Ukanc, Bohinj