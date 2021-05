V bolnišnico zaradi mačke Slovenska črna kronika je zadnje leto in pol še bolj kot sicer polna zgodb o družinskem nasilju. Takšna je tudi tista iz Šentilja, v kateri sta se v nedeljo popoldne sprla 81-letna mama in njen 53-letni sin. Prvi udarec je med prepirom sinu zadala mama, in sicer v obraz, on pa jo je potem odrinil od sebe. A ker ljudje v teh letih niso več tako zelo stabilni, je gospa padla in se tako hudo poškodovala, da so jo z rešilcem odpeljali v mariborsko bolnišnico. Aja, pozabili smo povedati, zakaj sta se sploh sprla. Zaradi mačke! Kaj točno je kosmatinka naredila oziroma česa ni, pa bi morala, nam ni uspelo izvedeti, bosta pa za svojo srboritost plačala oba – mama bo dobila kazen, sin pa kazensko ovadbo.

Račke sredi ceste Manj kot dva tedna zatem, ko so se za dvo- ali štirinožnimi tatovi sveže izvaljenih labodov podali koprski policisti, izginotje sedmih mladičev preiskujejo tudi v Miklavžu na Dravskem polju. Obupani domačini prosijo storilce, naj jih vendarle vrnejo, a ker je prav možno, da so jih odnesle vidre ali lisice, bodo njihove prošnje skoraj gotovo ostale neuslišane. Se je pa srečno končala zgodba druge perjaste družine iz Kozine. Lokalni policist je namreč v križišču cest sredi naselja naletel na prizor kot iz basni – tam je bila divja raca mlakarica z dvema mladičema. Račji trio vsekakor ni sodil v urbani del tega okolja, zato je živali pobasal in jih pred nevarnimi kolesi avtov odnesel na varno. Po posvetu s strokovnjaki so račke nastanili v bližnjo mlako. In vsi so srečno živeli do konca svojih dni.

Reševanje krave Za prave junake so se pred kratkim izkazali tudi prostovoljni gasilci iz Vidma pri Ptuju in Leskovca ter tako pokazali, da si vsako živo bitje zasluži pomoč in nežno obravnavo. Pred dvema tednoma so se v naselju Strmec pri Leskovcu podali na lov za zablodelo kravo, ki so jo našli v globokem jarku poleg potoka, kamor je padla in kjer je obtičala. Na srečo so haloški gasilci takih akcij vajeni, saj je v njihovem okolišu veliko brezen in globeli, tako skoraj ne mine teden, da ne bi v njih iskali izgubljenih živali. Ker je bila krava nepoškodovana, jim na kraj pameti ni prišlo, da bi jo zaradi lažjega reševanja uspavali, ampak so se odločili za težavnejšo pot. Teren je bil zelo strm, zato so morali najti pravi način, da jo varno privlečejo na svobodo. Zavili so jo v vreče, jo položili na podlogo iz traktorske gume, jo zvezali in z vrvjo počasi izvlekli na breg. Akcija ni bila mačji kašelj, saj žival tehta dobre pol tone, a tudi tega se vrlih dvajset gasilcev, kolikor jih je pomagalo, ni ustrašilo. Krava pri reševanju ni bila poškodovana, te dni pa se že brezskrbno pase na domačem travniku. Bravo, naši gasilci!

Denar v varstvo “policistu” »Dober dan, gospa. Policist iz Vodic pri aparatu. Sporočam vam, da so oropali lokalno banko, pa vas prosim, da greste takoj tja, z računa dvignete ves svoj denar in mi ga predate v varstvo. Tako bo pri meni na varnem, da vam ga ob naslednjem ropu slučajno ne bi ukradli,« je prevarant nalagal 79-letno gospo. Ubogala ga je, dvignila težko privarčevanih 21.000 evrov in mu jih predala v varovanje. Vendarle je še pravočasno ugotovila, da je bila tarča prevare lažnega policista. Poklicala je prave policiste, ki so 50-letnika prijeli, pri njem pa na srečo našli tudi denar. Da ga ni sram!