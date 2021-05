Najbolj zanimive novosti zadevajo nove različice operacijskega sistema android 12, ki bo na Googlove mobilnike pixel prišel to jesen, uporabnikom mobilnikov drugih proizvajalcev pa bodo posodobitve na voljo še nekoliko kasneje. Pri prenovi androida je najbolj očitna vizualna sprememba. Operacijski sistem bo po novem poskušal barvno shemo menijev in aplikacij prilagoditi preferencam uporabnika, napovedana je prenova pripomočkov oziroma »widgetov«, ki jih lahko pripnemo na zaslon. Hitre nastavitve, do katerih dostopamo s podrsavanjem z vrha zaslona, bodo dobile novo podobo. Kompaktne majhne krogce s sličicami bodo nadomestili večji pravokotniki z zaobljenimi koti, vse skupaj pa se bo močno približalo videzu hitrih nastavitev na iphonih. Veliko več bo tudi animacij, ki naj bi prispevale k bolj tekoči in prijetni izkušnji.

Poleg vizualnih posodobitev prihajajo tudi novosti na področju zasebnosti. Uporabnik bo po novem lahko preveril, kako aplikacije uporabljajo njegove podatke. Enostavneje bo tudi odstraniti dovoljenja aplikacijam, ki jim ne zaupate.

Operacijski sistem bo uporabnika obveščal, kdaj ima vključeno kamero ali mikrofon, s prikazom male zelene pike v zgornjem desnem kotu zaslona. Enostavneje bo povsem izklopiti mikrofon in kamero, s čimer bo dostop do mikrofona in kamere blokiran tudi aplikacijam. Gumb za blokado bo nameščen v hitrih nastavitvah.

Več zasebnosti pri podjetju obljubljajo tudi s premestitvijo vseh občutljivih operacij strojnega učenja v posebno okolje znotraj naprave, ki ni povezano z oblakom oziroma ne more pošiljati podatkov na splet. Koliko dejanske koristi bo to prineslo, bomo še videli. Nekoliko bolj zanimiva pa je možnost manj natančnega deljenja svoje lokacije z aplikacijami. Namesto točne točke na zemljevidu bomo s posodobitvijo lahko z aplikacijami delili zgolj okolico, v kateri smo. To je koristno, denimo, pri iskanju vremenske napovedi za našo lokacijo, čeprav ne želimo deliti točnega mesta, kjer smo. No, vseeno pa bomo delili podatke o širših območjih, kjer se gibljemo, kar je le nekoliko manj invazivno.

Opozorila o gneči Z Googlovimi zemljevidi je povezana ena najbolj zanimivih novosti, ki so jo predstavili na tokratnem dogodku. Podjetje napoveduje, da bo v naslednjih mesecih uporabnikom po svetu začelo omogočati vpogled v »promet« v posameznih delih mesta. Pri tem ne mislijo na cestni promet, temveč na gostoto ljudi (z androidnimi mobilniki), ki so v posameznem predelu mesta. Zamisel se je verjetno porodila z izbruhom epidemije novega koronavirusa, namenjena pa naj bi bila temu, da bi se lažje odločili, ali se želimo odpraviti nekam, kjer je že sedaj gneča. Žal ni povsem jasno, ali bomo to posodobitev zemljevidov v kratkem dobili tudi pri nas. Poleg tega bodo pri Googlu posodobili tudi sistem za navigiranje v zaprtih prostorih »live view«. Tudi tu bo podpora seveda zelo omejena. V času testiranja je bila storitev live view omejena na nekatera letališča, nakupovalna središča in druge izbrane lokacije. Podjetje je napovedalo tudi lažje spreminjanje gesel, ki morda niso več varna. Ko bo med brskanjem po spletu na androidni napravi brskalnik chrome zaznal geslo, ki morda ni več varno, bo uporabniku dal možnost za hitro spremembo tega gesla. Postopek bo samodejno izpeljal Googlov asistent, novo geslo pa bo spravil v Googlov urejevalnik gesel. Storitev je koristna, saj so poti do strani za spreminjanje gesel pri številnih storitvah oziroma spletnih straneh zelo zapletene. Posledično se mnogi uporabniki spreminjanju gesel izogibajo tudi, ko to ni priporočljivo. Storitev bo žal delovala samo na podprtih straneh, zato bo njen zagon potekal postopoma. Prvi jo bodo dobili v ZDA, ostali kasneje.