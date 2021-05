Drzni um, ki deli zadnjo kapljico vode

Predsedniku vlade Janezu Janši je Slovenski gorniški klub Skala podelil Kocbekovo priznanje za njegovo vizionarsko in požrtvovalno delo, za številne spodbude in vzor vztrajnosti na poti k skupnemu cilju – ustanovitvi Slovenskega gorniškega kluba Skala. Predsednik vlade Janez Janša ima namreč kot prvi in idejni vodja ustanovnih očetov največje zasluge za to, da smo Slovenke in Slovenci po 50 letih komunističnega zatiranja idej skalašev obudili skalaški duh in dediščino.