»Fake knowledge« ali Janšev projekt preurejanja ekonomskih odnosov?

Vlada Janeza Janše dela. Tudi na ekonomskem področju: ustanavlja demografski sklad, pripravlja program za obnovo, oblikuje malo davčno reformo in debirokratizacijo, investira, menjava nadzornike in menedžerje, z vso škrtostjo, kar je premore, pregleduje račune iz javnega sektorja. Toda že moji študentje iz prvega letnika mi znajo postaviti vprašanje, ali so vladne argumentacije za posamezne poteze res pravilne. Vprašanje je na mestu, saj v tej vladi in okoli nje ni nobenih resnih ekonomistov, kaj šele makroekonomistov. Vlada za argumentacijo uporablja fraze, ki so lepo zveneče, privlačne za ljudi in volilce, a žal preveč kičaste, da bi lahko bile pravilne. Nerodno je tudi to, da ni mogoče kar tako zavrniti teh fraz. Moji študentje namreč vedo, da obstaja ekonomika, veda s podobno strukturo kot na primer fizika, ki pa se jo morate najprej učiti, potem naučiti, nato razumeti in na koncu znati uporabljati. Žal tega ne vedo niti na RTV, kjer v oddajah o znanosti nikoli ni ekonomike. Teh fake knowledge fraz zato ni mogoče zavrniti s frazami, so pa za politike uporabne, še posebej če imajo zadaj kakšne bolj pregrešne načrte. Jih ima tudi vlada Janeza Janše?