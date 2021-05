Sproščanje protikoronskih ukrepov: Za ščepec normalnosti

Ta teden se izteka v znamenju številnih sprostitev ukrepov, s katerimi so doslej vladajoči pri nas in v Evropi skušali zamejiti širjenje okužb z novim koronavirusom. Po večmesečnem premoru so se tako v športne dvorane in na stadione lahko znova vrnili tudi gledalci, ki v veliki meri poskrbijo za pravo vzdušje na tekmah. Veliki stadioni, na katerih se je v normalnih časih trlo na desettisoče ljudi, so se v času protipandemičnih ukrepov zdeli kot veliki betonski kolosi brez pravega smisla in igra pred morjem praznih sedežev na tribunah je izgubila del svojega šarma ter energetskega naboja tudi za tiste, ki so se na zelenici podili za žogo. Še bolj so protikoronske omejitve prizadele navijače, ki so svoje priljubljeno moštvo lahko spremljali le preko televizijskih zaslonov, pa še to ne vselej in povsod. Res je, da so koraki nazaj v normalnost več kot previdni, v Španiji se denimo lahko gledalci na nogometne stadione vrnejo le v Valenciji in na Balearih, kjer je število novookuženih nižje kot drugod. Tudi pri nas se, ne glede na to, da si tekme lahko v živo ogledajo le tisti z negativnim testom in tisti, ki so bili cepljeni ali so preboleli covid-19, sme zapolniti le polovica sedežev. A to sredo, ko sta se na nogometnem igrišču Stadiona Stožice pomerila Olimpija in Tabor Sežana, bi najbrž tudi v »normalnih« časih ne bilo bistveno več gledalcev, igralci Olimpije pa so zaradi poraza in s tem izpada iz boja za naslov državnega prvaka pošteno razjezili še tiste, ki so si prišli tekmo ogledat v živo. Naši kolegi iz športne redakcije so naslednji dan v časopisu zapisali, da so bili igralci Olimpije tako pretreseni, da so v solzah obležali na zelenici, fotoreporter Luka Cjuha, ki je tako nogometno tekmo v Stožicah kot tudi hokejsko (med Slovenijo in Poljsko) v Hali Tivoli lovil v objektiv, pa je povedal, da se je večina tistih na tribunah vseeno preprosto veselila možnosti, da so na tekmo prišli in v dobri družbi spili kakšno pivo.