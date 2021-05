Pravica do napada

To ne more biti naključje. Prejšnji petek je slovenska vlada sredi bombardiranja Gaze na pročelje svoje palače izobesila zastavo Izraela v znak solidarnosti s to državo. V soboto so izraelska letala v Gazi do tal zbombardirala tiskovno agencijo AP in televizijo Al Jazeera. Izraelska in slovenska vlada sta dosegli najvišjo stopnjo sožitja in medsebojnega razumevanja. Prišli sta do točke, kjer si medsebojno uresničujeta sanje.