Čas novinarjev in čas pesnikov ter slikarjev

Če nič drugega, je v tem Objektivu vreden branja čisto zadnji članek. Zadnja pika. Ni naše avtorsko delo, a je stvaritev, ki smo jo po tem, ko smo jo prebrali na vladnem portalu gov.si, z veliko slabe volje uvrstili v ta Objektiv kot ponatis. Kajti kolumne v današnjem Objektivu in tudi Dnevniku (Leon Magdalenc) so sad avtorskih prizadevanj – in po malem tudi uredniškega naročila, bodimo odkriti – da bi bil, za božjo voljo, vsaj eden od njihovih prispevkov v seriji mnogih prejšnjih in naslednjih uravnotežen! Uravnotežen politično, kajpada, kajti ravno to, politično neuravnoteženost projekta, v katerem s svojimi mnenjskimi prispevki v Dnevniku in Objektivu sodelujejo naši komentatorji in ugledni publicisti (tudi Magdalenc, Dežulović, Vojnović in Pipan), je le-mu očitalo ministrstvo za kulturo in mu izključno zato odreklo sofinanciranje iz javnih sredstev. Ne le mi, tudi mnogi drugi slovenski mediji so prejšnji teden prejeli enako utemeljene odločbe.