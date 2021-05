»Na stotine ljudi je metalo kamne in zažigalne bombe na policiste, ki so odgovorili na prizorišču in začeli razganjati izgrednike,« je sporočil Rozenfeld. Izraelski policisti so uporabili gumijaste naboje in šok granate, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca je bilo v posredovanju poškodovanih najmanj 38 Palestincev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Več dni trajajoče napetosti v Jeruzalemu, ki so izbruhnile zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin, so vodile v najhujši oboroženi spopad med Izraelci in Palestinci v zadnjih letih.

Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v starem mestnem jedru Jeruzalema, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.

Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze.

Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 240 Palestincev, tudi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi. Obstreljevanje se je končalo z danes razglašeno prekinitvijo ognja.