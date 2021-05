Nova trgovina bo del Googlovega kampusa v soseski Chelsea. Kot so napovedali v podjetju, bodo potrošnikom v njej na voljo proizvodi, kot so telefoni Pixel, proizvodi Nest, naprave Fitbit in drugo. Potrošniki bodo predmete lahko naročali tudi prek spleta in jih prevzeli v novi trgovini.

Google je v preteklosti že eksperimentiral z manjšimi pop-up trgovinami, kjer so prodajali svoje izdelke.

Ob napovedi odprtja trgovine so v Googlu zapisali, da bo lahko nakupovalna izkušnja zaradi pandemije covida-19 nekoliko drugačna, kot so je kupci vajeni. Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti tako potrošnikov kot ekipe bodo v trgovini obvezne zaščitne maske, razkuževanje rok in ustrezna razdalja. Osebje bo večkrat dnevno očistilo prostore, število gostov v trgovini pa bo omejeno, so napovedali. Dodali so, da bodo upoštevali smernice lokalnih in državnih oblasti, ukrepe pa bodo po potrebi prilagajali.