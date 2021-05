Novico o opustitvi brskalnika, ki so ga vzpostavili pred 25 leti, so v Microsoftu objavili na blogu. "Ne samo, da je Microsoft Edge hitrejši, varnejši in modernejši brskalnik, ampak je kompatibilen tudi s starejšimi spletnimi mesti in aplikacijami," so o svojem drugem brskalniku zapisali v podjetju.

Novica je po poročanju AFP odmevala tudi na družbenih omrežjih. "Počivaj v miru Internet Explorer. Nikoli ga nisem uporabljal, ampak zdaj, ko ga ne bo, se ne bomo mogli več norčevati iz njega," je agencija povzela enega od odzivov. "Še vedno se rad spominjam časov, ko sem ga uporabil, da sem si na vsak nov sistem Windows namestil brskalnik Chrome," je bil še eden.

Microsoft je konec brskalnika napovedal za 15. junij 2022. "Takrat bo brskalnik upokojen in ne bo več podprt s strani naše družbe," so zapisali. Bodo pa spletna mesta in aplikacije, ki temeljijo na Internet Explorerju, z Edgeom delovale vsaj do leta 2029, sporočilo še povzema AFP.

Sodeč po podatkih podjetja za spletno analitiko Statcounter med brskalniki vodilni položaj zaseda Googlov Chrome s 65 odstotki. Na drugem mestu je Applov Safari z 19 odstotki, Firefox in Edge pa sta na tretjem in četrtem mestu s 3,59 in 3,39 odstotka.