"Skupno število smrti je najmanj od dvakrat do trikrat tolikšno, kot znašajo uradni podatki," je povedala pomočnica generalnega direktorja, pristojna za podatke Samira Asma. Ocenjujejo, da bi lahko zaradi pandemije covida-19 umrlo od šest do osem milijonov ljudi, je dejala po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Umrlo naj bi tri milijone ljudi

To so ocenili na podlagi prvih ocen števila presežnih smrti v letu 2020, ki jih je mogoče pripisati pandemiji covida-19. Ocenjujejo, da je umrlo tri milijone ljudi, to je 1,2 milijona več od uradnih podatkov. Ocena vključuje tudi vse, ki so umrli zaradi preobremenjenosti zdravstvenih sistemov, socialno-ekonomskih posledic pandemije ali psihičnih težav, povezanih z njo.

"Presežna umrljivost nam daje boljšo sliko, ker zajema tako neposredne kot posredne učinke," je povedal analitik podatkov pri WHO William Msemburi.