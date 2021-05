Bolnik je trpel za številnimi boleznimi, ki so njegove noge prizadele do te mere, da je bila na levi nogi potrebna amputacija, so pojasnili pristojni zdravniki. Svojo napako so opazili šele med menjavo povoja v četrtek zjutraj. Ugotovili so, da je bila napaka storjena tik pred operacijo, ko so napačno označili nogo, ki naj bi jo amputirali, in tako namesto leve nesrečnemu moškemu odstranili desno nogo. Za napako se je vodstvo klinike moškemu opravičilo in mu ponudilo psihološko pomoč.