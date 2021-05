Glavni rezultat celovite prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predora, so sporočili iz Darsa, kjer se uporabnikom predora zahvaljujejo za strpnost in potrpežljivost med obnovitvenimi deli.

Približno 600 metrov dolg dvocevni tripasovni predor Golovec je sedaj po več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve celovito obnovljen, saj je bila sanacija in nadgradnja zahodne cevi uspešno izvedena lani poleti. Skupna vrednost pogodbenih del v obeh letih znaša 8,56 milijona evrov brez DDV, v kar je všteta tudi lanska menjava razsvetljave v sosednjem pokritem vkopu Strmec.

Poudarek na nadgradnji varnosti predora in sistemom pametne tehnologije

Dars je med obnovo poseben poudarek namenil nadgradnji varnosti predora in sistemom pametne tehnologije. Predor Golovec se tako kot prvi predor na naših avtocestah ponaša s sodobno, učinkovitejšo in energetsko varčnejšo razsvetljavo LED. Vanj je vgrajen tudi sistem samodejne detekcije prometa, ki bo varneje in natančneje določil izredne dogodke, novost so tudi prezračevalni ventilatorji, s čimer je sedaj v predoru zagotovljen nadstandard požarne varnosti.

Enako kot med lansko obnovo zahodne cevi so dela tudi letos potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu. Dnevno je bilo na delovišču tudi do 70 delavcev, ki so med lansko in letošnjo obnovo opravili skupno več kot 140.000 delovnih ur, so povzeli v Darsu.

Gre za enega prometno najbolj obremenjenih delov našega avtocestnega omrežja na območju stičišča vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste, a tako med lansko kot tudi med letošnjo obnovo niso nastajali večji zastoji. Dars je namreč sproti prilagajal tip delovne zapore prometnim tokovom, s spremenljivo prometno signalizacijo pred razcepoma Zadobrova in Kozarje pa voznike obveščal o potovalnih časih po južni in severni obvoznici, kar jim je omogočilo lažjo izbiro poti.