Mednarodni inštitut za tisk (IPI) ter še pet vodilnih organizacij za svobodo medijev in novinarskih organizacij v Evropi je sredi marca na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem so izrazili zaskrbljenost zaradi poslabšanja svobode medijev v Sloveniji in vnovičnih napadov premierja Janeza Janše na neodvisnost STA.

Evropsko komisijo so ob tem pozvali, naj pri slovenskih oblasteh doseže, da bodo financiranje STA obnovile in da bodo prenehale z napadi na njeno neodvisnost.

Javni mediji, vključno z javnimi tiskovnimi agencijami, igrajo posebno vlogo v Evropski uniji, in Evropska komisija je že večkrat pozvala države članice, naj se vzdržijo poskusov izvajanja pritiska nanje, je poudarila Jourova v odgovoru na pismo, ki so ga ta teden omenjenim organizacijam poslali iz komisarkinega kabineta, v vpogled pa ga je dobila tudi STA.

