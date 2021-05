Gre za prvo vaško slaščičarno v slovenski Istri, ki bo svoja vrata odprla danes ob 17. uri. Dobrodošla pridobitev v Marezigah bo pika na i tamkajšnji priljubljeni vinski fontani, prvi na slovenskih tleh, ki zadnja leta v istrsko zaledje privablja čedalje več gostov od blizu in daleč.

Ponudba Refoškoladnice bo temeljila na sladoledu in sladicah z okusom različnih vrhunskih lokalnih vin, tudi refoška, ki je v širši regiji temeljna sorta vina. Obiskovalce bodo razvajali z dnevno svežimi sladicami in sladoledom klasičnih okusov ter okusov na bazi vrhunskih lokalnih vin, so pojasnili predstavniki nove slaščičarne.

Ti so v luči nastanka Refoškoladnice razvili tudi blagovno znamko Dežela Refoška, ki bo javnost v prihodnje nagovarjala glede dogajanja v Vinski fontani Marezige in Gostilni Karjola ter sporočala novosti glede lokalnih vinarjev, oljkarjev in ostalih turističnih ponudnikov.