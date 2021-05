V četrtek so opravili 4136 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 331 okužb, pozitivnih je bilo torej osem odstotkov testov, je objavila vlada. V bolnišnicah se zdravi 348 covidnih bolnikov, od tega 111 na oddelkih za intenzivno terapijo. Umrli so trije covidni bolniki.

Sedemdnevno povprečje okužb je padlo s 384 na 372. Delež pozitivnih testov pa je bil v četrtek za 1,3 odstotne točke nižji kot dan prej. V četrtek so sicer potrdili 27 okužb manj kot dan prej, opravili pa so 284 PCR testov več.

V bolnišnicah se zdravi 15 covidnih bolnikov manj kot dan prej, eden več na intenzivni negi. Umrli so štirje covidni bolniki manj kot v sredo.

V četrtek je bilo opravljenih tudi 33.317 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testi.