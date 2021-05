Slovenskim podjetjem je potrebno zagotoviti vitko financiranje brez odvečne administracije in takšno, ki jim v tem času zagotavlja hiter in pregleden dostop do obratnega kapitala, odlično uporabniško izkušnjo in storitev, ki je popolnoma transparentna pri stroških, so prepričani v Borzi terjatev. Slednja v sodelovanju z GZS, Zbornico osrednjeslovenske regije prireja v sredo, 2. junija, ob 14. uri spletni seminar z naslovom Do financiranja podjetja po koronakrizi: ponovna rast poslovanja. Na seminarju bodo udeležencem predstavili možnost pridobitve kratkoročnega financiranja prek prve spletne platforme za vzajemno (peer-to-peer) financiranje podjetij v Sloveniji – Borze terjatev.

Podjetniki bodo spoznali delovanje platforme www.borzaterjatev.si in možnosti, načine (odprti odstop, tihi odstop terjatev in kratkoročna posojila) ter posebnosti in omejitve pridobitve financiranja. Postavili bodo lahko tudi svoja vprašanja in pridobili možnost individualne predstavitve oziroma obravnave. Na brezplačnem dogodku, ki bo potekal na platformi zoom, bodo sodelovali Marko Rant, ustanovitelj Borze terjatev, Luka Košir, vodje prodaje in Katja Hančič, vodja marketinga pri Borzi terjatev. Svoje mesto na njem si podjetja in podjetniki lahko zagotovijo s prijavo na spletnem naslovu www.borzaterjatev.si/webinar.