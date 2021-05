V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na severozahodu okoli devet, najvišje dnevne od 14 do 18, na vzhodu ter ob morju do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bo ponekod na vzhodu oblačnost trgala. V noči na ponedeljek bo dež prehodno ponehal, v ponedeljek čez dan pa bo od zahoda spet začelo deževati.

Vremenska slika: Nad Balkanom in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem pa je nov ciklon. Vremenska fronta se čez zahodno pomika proti srednji Evropi. Z jugozahodnikom k nam v višinah doteka postopno bolj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v hribovitih krajih Furlanije Julijske krajine, tam bodo popoldne tudi rahle padavine. Zapihal bo jugozahodnik, ob Jadranu šibak do zmeren jugo.

V soboto bo v krajih severno in vzhodno od nas delno jasno z zmerno oblačnostjo, drugod bo večinoma oblačno. Predvsem v hribovitih krajih Furlanije Julijske krajine in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu okrepljen jugo.