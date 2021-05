Dogodek, ki so ga v JUB Akademiji pripravili za udeležence iz osmih držav, kjer posluje družba JUB, je povezoval vodja JUB Akademije dr. Iztok Kamenski, naprave Wagner pa je predstavil Primož Lovše, njihov področni menedžer za severovzhodno in jugovzhodno Evropo. Dogajanje so popestrile še izjave vodje prodaje trgovskega podjetja Superkem Mitje Krajnca in slovenskih izvajalcev, ki te naprave že uspešno uporabljajo in so predstavili svoje izkušnje pri delu z njimi.

V JUBu so tako udeležencem predstavili paleto izdelkov, pripravljenih in embaliranih za strojno nanašanje, ki jih v svojem prodajnem programu za profesionalno uporabo že ponujajo na domačem in drugih tujih tržiščih. Med njimi so malte in lepila JUBIZOL, fasadne barve, dekorativni zaključni sloji, notranje zidne barve JUPOL, izravnalne mase JUBOLIN ter premazi za les in kovino JUBIN. Ponudnikom gradbenih materialov ter izvajalcem so podrobneje predstavili še vrsto tehnološko izpopolnjenih naprav nemškega proizvajalca Wagner, ki jih odlikujeta visoka učinkovitost in vrhunska kakovost nanosa. Z njimi si bodo profesionalni izvajalci zaključnih del v gradbeništvu tako pri novogradnjah kot pri sanacijah objektov s hitro in kakovostno izvedbo občutno olajšali delo. Sistemi za strojno nanašanje so uporabniku prijazni, saj s svojo priročno mobilnostjo omogočajo enostavno rokovanje ter skladiščenje ob nizkih stroških vzdrževanja in servisiranja. Naprave ob uporabi membranskih črpalk in brizgalnih pištol ter šob s tehnologijo HEA ob pravilni nastavitvi tlaka in pršnih šob skrbijo za hitro, enakomerno in enostavno nanašanje materialov.

Zmogljive in kompaktne naprave

Izjemno zmogljivo in kompaktno napravo Wagner PC 1030 E (plast coat) priporočajo za strojno nanašanje dekorativnih zaključnih slojev, kot sta ometa JUBIZOL Acryl Finish in JUBIZOL Mineral Finish, ki izvajalcu ponuja prednost samodejnega sproščanja tlaka v cevi ter po uporabi na gradbišču zagotavlja tudi enostavno čiščenje. Wagner PC HP 30 (plast coat) je namenjen nanašanju izravnalnih mas JUBOLIN P 15, P 25 in P 50 ter NIVELIN. JUB na trgu že ponuja večnamenske debeloslojne disperzijske izravnalne mase, ki so prirejene za strojne nanose ob uporabi sistema Wagner HC 950 E (heavy coat). Ena od njih je tudi JUBOLIN P15, ki je zelo enostavna za nanašanje in lahko v enem sloju doseže debelino 8 mm. Z njo je mogoče polniti stike mavčno-kartonskih plošč s samolepilnim bandažnim trakom, masa pa po strjevanju in pred brušenjem doseže visoko trdnost in je odlična podlaga za barvanje na ravnih betonskih, cementnih in apnenih površinah, pa tudi na mavčnih ploščah ter iverkah. Za nanašanje premazov za les in kovino JUBIN (JUBIN Universal, osnovni antikorozijski premaz JUBIN Metal Primer in JUBIN Metal za obnovo železnih in barvastih kovin) bo primeren sistem za pršilno barvanje Wagner FC 3500 (finish control).

Svoje okolju prijazne in energijsko varčne izdelke za strojno nanašanje z napravami Wagner je družba JUB, ki razvija in trgu ponuja trajnostne sistemske rešitve v dejavnosti gradbeništva, skupaj s svojimi strokovnjaki in lokalnimi profesionalnimi izvajalci v nadaljevanju predstavila tudi trgovcem z gradbenimi materiali ter slikopleskarjem in fasaderjem na območju Hrvaške, BIH, Srbije, Kosova, Makedonije, Madžarske in Slovaške. (ktm)