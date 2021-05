Uveljavitev premirja so pred tem v četrtek potrdili tako v kabinetu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja kot tudi vodilni člani gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij obe strani spoštujeta premirje, pri dosegi katerega je posredoval Egipt. Obe strani sta razglasili zmago v konfliktu, ki je trajal od 10. maja. Premirje velja tudi za drugo najmočnejšo palestinsko oboroženo skupino na območju Gaze Islamski džihad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnji spopadi so izbruhnili po nekaj tednih napetosti v Jeruzalemu zaradi odločitve izraelskega sodišča o deložaciji palestinskih družin iz objektov, ki so bili pred letom 1948 v lasti Izraelcev. Izraelske varnostne sile so v času svetega muslimanskega meseca ramazan zaprle priljubljeno zbirališče v Starem mestu, v mošejo Al Aksa pa je večkrat vstopila izraelska policija.

Izrael je od takrat izvedel več sto letalskih napadov na tarče Hamasa, pri čemer je umrlo več kot 230 Palestincev, tudi več deset otrok. Hamas je proti Izraelu izstrelil več kot 4000 raket, vendar jih večina ni dosegla cilja. Uničila jih je izraelska protiraketna obramba, ali pa so zatavale in padale tudi na Gazo. Kljub temu je bilo na izraelski strani ubitih 12 ljudi. Na obeh straneh je bilo tudi več sto ranjenih.

Okrog mošeje je bilo več manjših spopadov in protestov, kjer so Palestinci izraelske sile obmetavali s kamenjem, policija pa je streljala z gumijastimi naboji in šok granatami. Nasilje pa se je zaostrilo 10. maja, ko je začel Hamas izstreljevati rakete z območja Gaze.

Biden pozdravil premirje med Hamasom in Izraelom, Blinken kmalu na obisk v regijo

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek pozdravil premirje med ter menil, da vidi resnično priložnost za pot do trajnega miru med Izraelom in Palestinci. Za posredovanje je pohvalil Egipt, Palestincem pa obljubil humanitarno pomoč. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je že napovedal obisk v regiji.

Biden, ki je ob tem izrazil tudi sožalje žrtvam nasilja, je izpostavil ključno vlogo Egipta pri posredovanju za premirje, vendar dodal, da je bil sam s svojo vlado intenzivno vpleten v prizadevanja za konec prelivanja krvi. "Verjamem, da si tako Palestinci kot Izraelci enako zaslužijo varno življenje, svobodo, blaginjo in demokracijo. Moja vlada bo nadaljevala s tiho in neizprosno diplomacijo v tej smeri," je dejal Biden.

Po začetku premirja je ameriški državni sekretar Antony Blinken tvitnil, da bo v "prihodnjih dneh" odpotoval na Bližnji vzhod. Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je nato pojasnil, da se je Blinken pogovarjal z izraelskim kolegom Gabijem Aškenazijem, ki je pozdravil načrtovani obisk Blinkna v regiji. Oba sta pozdravila posredovanje Egipta, Blinken pa je dodal, da bo ostal v tesnih stikih z egiptovskim kolegom in drugimi vodilnimi predstavniki v regiji.

Price je še povedal, da se bo Blinken na Bližnjem vzhodu "v prihodnjih dneh srečal z izraelskimi, palestinskimi in regionalnimi kolegi na pogovorih o prizadevanjih za obnovo in o skupnih prizadevanjih za gradnjo boljše prihodnosti za Izraelce in Palestince," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po številnih neuspešnih poskusih sprejetja resolucije ali poziva Varnostnega sveta ZN k premirju, je v četrtek potekalo zasedanje Generalne skupščine ZN, kjer so predstavniki držav v veliki večini zahtevali konec spopadov, predstavnika Izraela in Palestincev pa sta drug drugega obtoževala genocida.

Ukrepe Varnostnega sveta ZN so blokirale ZDA, katere predsednik je menil, da lahko do prekinitve spopadov pridejo hitreje po drugi poti. Biden je v 11 dneh šestkrat govoril po telefonu z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, šele v sredo pa mu je povedal, da je sedaj dovolj in da pričakuje "bistveno zmanjšanje spopadov do konca dneva".

Netanjahu je potem izjavil, da se bodo spopadi končali šele, ko bo Izrael dosegel svoj cilj, to je zadostno uničenje Hamasove infrastrukture, da nekaj časa ne bo novih napadov.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v četrtek dejala, da so Izraelci dosegli bistvene vojaške cilje, ki so si jih zadali za zaščito svojih ljudi in za odgovor na več tisoč Hamasovih raket.

Biden je ponovil, da ZDA popolnoma podpirajo pravico Izraela do samoobrambe pred raketnimi napadi Hamasa in drugih skupin iz Gaze. Izrekel je sožalje vsem palestinskim žrtvam in obljubil, da bo Palestinska uprava, ki nadzira Zahodni breg prejela ameriško humanitarno pomoč - Hamas pa je ne bo.

Palestinci na Zahodnem bregu in v Gazi so ob začetku premirja zgodaj zjutraj v petek začeli slaviti konec spopadov. Napolnili so ulice in vzklikali "Alah je velik", poročajo tuje tiskovne agencije.

Konec spopadov je pozdravil tudi posebni odposlanec ZN za Izrael in Palestinska ozemlja Tor Wennesland, ki je izrekel globoko sožalje vsem žrtvam in sorodnikom in pohvalil Egipt ter Katar za sodelovanje z ZN pri pogajanju za premirje.