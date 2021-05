Pod pokroviteljstvom predsednika vlade Janeza Janše se je na Brdu pri Kranju odvila prva slovenska razprava v okviru evropske konference o prihodnosti Evropske unije, ki naj bi do francoskega predsedstva ponudila razmisleke o nadaljnjem razvoju evropske integracije. Tokrat je razprava potekala v ozkem krogu povabljenih, a je Janša med razpravo pozval vse zainteresirane posameznike in institucije, da na vlado pošljejo svoje razmisleke o prihodnosti EU, ki jih bodo nato posredovali v Bruselj. Na zunanjem ministrstvu so sicer še pojasnili, da bo več razprav z državljani organiziranih v naslednjih mesecih, k izvedbi pa vabijo tudi vse zainteresirane institucije in civilno družbo.

Več govorcev – v razpravi so sodelovali predsednik republike Borut Pahor, nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, nekdanji diplomat Ernest Petrič, članica upravnega odbora Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni Zofija Mazej Kukovič ter pravnika Matej Avbelj in Jurij Toplak – je opozarjalo na spremenjene geopolitične okoliščine Evropske unije v danem času, podnebne spremembe in spremembe pri premikih centrov moči po svetu ter iz tega izhajajoče izzive za integracijo.

Predsednik republike Borut Pahor, ki je pred štirimi leti prevzel patronat nad pobudo za oblikovanje evropske ustave, si je kot eno od oblik razvoja zaželel, da bi še v času njegovega življenja Evropa lahko volila predsednika ali predsednico Evropske unije. Pahor je ponovil svoja znana stališča, da mora biti Evropa bolj povezana navznoter in močnejša igralka navzven, hkrati pa mora temeljiti na vladavini prava, svobodi medijev, demokraciji ter imeti močno trajnostno-zeleno naravnano politiko. Čeprav sam od konference ne pričakuje kakšnih večjih vizionarskih premislekov, je poudaril, da se tudi Sloveniji v tej razpravi ponuja priložnost, da ponudi kakšen nov odgovor glede prihodnosti EU.